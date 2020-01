MILANO – Sulle frequenze di “Radio Sportiva” è intervenuto Gianfranco Teotino. Il giornalista si è detto poco convinto dell’operazione che ha riportato Zlatan Ibrahimovi in rossonero. Ecco le sue parole:“Vediamo, ma sono scettico sul ritorno di giocatori in età avanzata reduci da un’esperienza in campionati poco competitivi. Credo che Ibrahimovic blocchi la crescita di Piatek e Leao“.