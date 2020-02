MILANO – Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, a proposito di quelli che sono gli obiettivi del Milan per l’ultima parte della stagione. Queste le sue dichiarazioni: “Milan in Europa League? E’ l’unico obiettivo realistico, inutile illudersi. Importante è mantenere questo andamento ma non vedo una squadra in grande progresso”