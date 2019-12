MILANO – Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso sui problemi del Milan, specie dopo l’ultima batosta rimediata in campionato subita dall’Atalanta. Queste sono state le sue parole: : “Nelle ultime due stagioni il Milan ha avuto un esborso netto di 165 milioni, mentre l’Inter, che sta lottando per lo scudetto, ha speso 120 milioni, quindi il problema è chi ha scelto questi giocatori e come li ha scelti”.