MILANO – Ai microfoni di “Radi Sportiva” è intervenuto Gianfranco Teotino per commentare il possibile nuovo allenatore del Milan: Ralf Rangnick. Ecco le sue parole sul dirigente della Red Bull: “Rangnick ha saputo ricostruire da zero squadre come l’Hoffenheim ed il Lipsia, quest’ultima oggi in lotta per la vittoria in Bundesliga“.