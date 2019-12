Tassotti: “L’acquisto di Ibra deve essere ponderato”

Ibra acquisto da fare con cognizione di causa

MILANO – Mauro Tassotti è un ex giocatore del Milan, ha indossato la maglia rossonera per diversi anni e ha giocato nel ruolo di difensore. Ha espresso la sua opinione in merito all’ipotetico arrivo di Ibrahimovic che sta facendo discutere molto in questi giorni.

Tassotti dice che per comprare un giocatore del suo calibro bisogna valutare sia i pro che i contro: “Non so come sta. L’acquisto di un calciatore di 38 anni deve essere ponderato, sapendo come sta e cosa ha fatto nell’ultimo periodo. Se devi prendere un giocatore di quel calibro e di quella personalità devi farlo con cognizione di causa”.