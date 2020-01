MILANO – Dopo diversi giorni di trattativa, Milan e Siviglia hanno finalmente trovato un accordo per il passaggio al club andaluso di Suso. Il calciatore spagnolo è in panchina ormai da diverse partite e secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, l’ex Liverpool tornerà in Liga in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto subordinato al piazzamento in Champions della formazione spagnola.