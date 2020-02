Suso: “Pioli ed io abbiamo sempre parlato in modo chiaro”

MILANO – Sull’addio di Suo al Milan se ne sono dette tante. Oggi, al quotidiano iberico “Diario de Sevilla” lo stesso spagnolo ha chiarito che non ci sono stati problemi tra lui e l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Non ho avuto nessun problema con lui, ci siamo parlati sempre in modo chiaro. Auguro al Milan, all’allenatore e ai miei ex compagni il meglio. Ho visto il derby, hanno giocato bene, erano in vantaggio 2-0, ma purtroppo alla fine hanno perso 4-2″.

