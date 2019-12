Supercoppa Italiana – Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio

MILANO – Poco fa sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio e Juventus, che si giocheranno la finale di Supercoppa Italiana, in un match secco. La gara si disputa a Riyad (Arabia Saudita), con il calcio d’inizio previsto per le 17:45, ora italiana. I bianconeri si presentano con il tridente pesante: Dybala-Higuain-Ronaldo e Demiral al posto di de Light. Tutto confermato per la Lazio, stesso 11 che ha battuto la Juventus in campionato.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi