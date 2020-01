SportMediaset – Nuove pretendenti per Dani Olmo. Il Milan si chiama fuori?

MILANO – Lo spagnolo Dani Olmo, secondo quanto riportato da “SportMediaset“, ha attirato le attenzioni di molti club. Sul centrocampista c’è da tempo il Milan, ma nelle ultime ore anche i tedeschi del Lipsia e gli inglesi del Wolverhampton starebbero pensando al giocatore della Dinamo Zagabria. Il club croato, che ha in mano tre offerte, prenderà una decisione entro domenica visto che vuole fare cassa con la cessione del centrocampista prima di perderlo a parametro zero. Il Lipsia ha offerto 16 milioni di euro più il 10% della futura rivendita sulla base di una clausola rescissoria che sarà inserita nel contratto e dovrebbe arrivare a quota 80-100 milioni. I Wolves, invece, hanno messo sul piatto 25 milioni e il 20% della rivendita. Il Milan, a queste condizioni, non può arrivare considerando anche che bisogna aggiungere le commissioni per gli agenti e l’ingaggio per Dani Olmo. E’ probabile, dunque, che il Milan si chiami fuori dalle pretendenti