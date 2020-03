MILANO – Il Milan e Boban divorziano. Ne è sicuro SportMediaset che sottolinea come nelle prossime ore sarà anche diramato un comunicato. In dubbio ancora il futuro di Paolo Maldini: l’ex capitano rossonero domani potrebbe non essere al fianco di Ivan Gazidis durante il match con il Genoa. Al fianco del dirigente ex Arsenal ci saranno Baresi e Massaro, ovvero i simboli della continuità rossonera.