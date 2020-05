Spadafora: “Il campionato ricomincia il 20 giugno, ma…”

MILANO – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato che il campionato di calcio potrà ripartire il prossimo 20 giugno, ma restano vivi i piani B e C, ovvero i playoff e la cristallizzazione della classifica. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “La riunione è stata molto utile, ora l’Italia sta ripartendo ed è giusto che riparta anche il calcio. Oggi è arrivato l’ok del CTS al protocollo della FIGC, che confermava l’obbligo della quarantena fiduciaria in caso di positività di un giocatore. Inoltre il percorso dei tamponi dei calciatori non potrà ledere il percorso dei tamponi degli italiani. Ma se la curva dei contagi muterà in peggio, la FIGC mi ha assicurato un piano B, i playoff, e C, la cristallizzazione della classifica. Alla luce di tutto questo possiamo dire che il campionato riprenderà il 20 giugno. Coppa Italia? Spero si possa riprendere il 13 e completarla entro il 20″.

