SOCIAL – Paulina Piatek: “Kris in Germania per colpa mia? Tiene in considerazione le mie opinioni ma…”

MILANO – Sul trasferimento in Germania di Kris Piatek se ne sono dette tante, tra quest che la moglia Paulina preferisse Berlino a Londra, perché più vicina alla Polonia. Oggi la moglie dell’ex rossonera ha commentato i rumors con una storia su Instagram: “Non so da dove queste informazioni siano arrivate alla stampa. Certo, mio marito tiene in alta considerazione le mie opinioni, ma non ho mai scelto una squadra per lui in base alla città o al clima, e non lo farò mai. Qualsiasi posto al mondo, che gli permetta di crescere, essere felice e realizzare i suoi sogni è perfetta per me. Le decisioni su dove giocare sono prese soltanto da Krzystzof con i suoi agenti, che pensano soltanto al suo sviluppo e al suo benessere“. Ecco la storia completa: