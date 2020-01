SOCIAL – Mr Li fa gli auguri a Constant, ma il terzino non ha mai giocato per lui

MILANO – Kevin Constant ha lasciato il calcio comunicando la sua decisione con una storia su Instagram. Questa mattina anche l’ex Presidente del Milan Yonghong Li ha mandato, dal suo profilo Twitter, un “buona fortuna” all’ex rossonero. Peccato che Constant non abbia vestito la maglia del Milan con lui presidente. Il terzino è stato di proprietà del club di via Aldo Rossi fino alla stagione 2014/15, quando fu girato in prestito al Trabzonspor, mentre l’imprenditore cinese è arrivato al Milan soltanto nell’aprile 2017. In molti da tempo ipotizzano che il profilo di Mr Li sia un fake, e questo post ha alimentato ancora di più la diceria. Ecco il post completo: