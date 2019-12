MILANO – Il noto giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha commentato, con un post su Twitter, il sempre più sicuro ritorno di Ibrahimovic in rossonero: “Ha 38 anni Ibra. Classe ’81. Come Federer. Valgono sempre il prezzo del biglietto. Stessa categoria: fuoriclasse. Artista. Magnetico. Fisico scolpito da 25enne. Le critiche sulla progettualità valgono per altri. Non per i fenomeni. Splendido rivederlo in Italia“. Ecco il post completo: