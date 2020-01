SOCIAL – Kevin Constant lascia il calcio a 32 anni

MILANO – L’ex terzino del Milan Kevin Constant lascia il calcio. A dichiararlo lo stesso terzino classe ’87 con un una storia sul proprio profilo Instagram. Il giocatore francese, naturalizzato guineano, in Italia ha vestito anche le maglie di Bologna e Genoa e a settembre sembrava vicino al Palermo, dopo che aveva concluso la sua avventura in Iran. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo: “Per ragioni personali ha deciso di chiudere ufficialmente la mia carriera da calciatore professionista. È la decisione più difficile della mia vita e l’ho presa con grande tristezza. È arrivato il momento di dedicare il mio tempo ai figli e alla famiglia e ai miei progetti futuri. Grazie per avermi sostenuto”.