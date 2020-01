Social – Il post di Donnarumma sulla vittoria contro l’Udinese

MILANO – Il Milan vince in campionato per 3-2 sull’Udinese, in rimonta. Tra i protagonisti, sia in positivo che in negativo, del match c’è sicuramente Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero ha causato il primo goal dei friulani, con un’uscita scellerata. Poi però è arrivato il riscatto, riuscendo con i suoi strepitosi interventi a tenere a galla il Diavolo. L’estremo difensore ha voluto celebrare i tre punti conquistati oggi con un nuovo post sui suoi profili social.