MILANO – Finalmente è arrivata l’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il club rossonero ha pubblicato un post sui social in cui ha annunciato il ritorno dello svedese in rossonero. Tra i commenti del cinguettio anche il Pescara che nelle settimane scorse aveva scherzato sul possibile arrivo dell’ex L.A. Galaxy in Abruzzo: “Buona fortuna #Ibra e ricordati che qui a Pescara troverai sempre un vassoio di arrosticini ad aspettarti“. Ecco il post completo: