MILANO – Un’altra vittoria per Dominik Paris, lo sciatore azzurro che sogna di vincere la Coppa del Mondo. Un’impresa bellissima per l’italiano che tifa Milan. E proprio per questo il profilo social ha voluto omaggiare il discesista sui propri account: “Pokerissimo di Paris a Bormio! Complimenti Dominik!” riproponendo anche un’intervista allo stesso Paris di un mese fa: