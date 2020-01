SOCIAL – Il messaggio di Paquetà ai tifosi: “Sto bene”

MILANO – Il calciomercato, in Italia, è finito da poco. Tra i giocatori che sarebbero dovuto partire ma alla fine è rimasto a Milanello, c’è Lucas Paquaetà. Il brasiliano, che negli ultimi giorni è stato vittima di attacchi di panico e ha chiesto a Pioli di non essere per il math di domenica scorsa, ha pubblicato un post su Instagram in chiarisce la situazione: “Parlando personalmente, amici voglio ringraziarvi peri tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni e voglio chiarire la mia situazione reale! Non c’è mai stato nulla grazie a Dio, nessuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici o il desiderio di tornare proprio ora in Brasile! Hanno fatto pressione, una trattativa, tutto sopra menzionato! Ma vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e che si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, nel raggiungere i miei obiettivi, per aiutare sempre il Milan! Grazie a tutti“. Ecco il post completo: