MILANO – “I leoni non fanno lo stesso rumore degli umani” questo il messaggio di Zlatan Ibrahimovic dal suo profilo di Instagram in vista della partita di domenica sera contro l’Inter. Lo svedese è stato costretto a saltare il match contro il Verona per un piccolo problema al polpaccio e per una brutta influenza. Ecco il post completo con il ruggito dello svedese: