MILANO – Zlatan Ibrahimovic non si dimenticherà tanto facilmente la vittoria di oggi a Cagliari. Oltre ai tre punti, infatti, lo svedese ha segnato anche la rete del definitivo due a zero. Ibra, che ancora non è in condizioni fisiche ottimali, ha postato su Instagram una foto di abbraccio con i compagni dopo il suo gol commentando: “Un forte, ma insieme più forti“taggando poi il Milan. Ecco il post completo dell’ex L.A. Galaxy: