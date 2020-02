MILANO – “Non si può ambire a una grande squadra in campo se non si ha una grande società ( in termini di cultura, credibilità, competenza ) alle spalle. Parere personale sempre valido” così l’ex dirigente di Roma e Milan Umberto Gandini sulle caratteristiche che un club dovrebbe avere. Rimane il dubbio a quale società si riferisse. Ecco il post completo: