MILANO – «Bella vittoria di squadra questo pomeriggio! Concentrati in settimana per le due partite in arrivo». Queste le parole di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, dopo la vittoria arrivata oggi pomeriggio contro il Cagliari. Un’affermazione dalla quale ripartire, per i rossoneri. Ecco il post dell’algerino.