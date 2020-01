MILANO – Continuano ad arrivare conferme sull’interessamento del Milan per il terzino destro Matty Cash. L’inglese classe ’97 del Nottingham Forest ha da poco rinnovato il suo contratto (settembre 2019) con il club di Championship (Serie B inglese) che per lasciarlo partire chiede tra i 10 e i 15 milioni di sterline. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, la società di via Aldo Rossi avrebbe chiesto il giocatore ai biancorossi.