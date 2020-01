MILANO – C’è un piccolo imprevisto nella trattativa che dovrebbe portare Jean-Clair Todibo al Milan. Non sembra esserci solamente una questione sulla formula di acquisto con il Barcellona. Infatti il difensore classe ’99 sembra voler rimanere legato al club spagnolo. A riportare la notizia è Sky Sport. Il Milan non risolverà nelle prossime ora la trattativa per il francese cambierà obiettivo.