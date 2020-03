Shevchenko: “Amo Milano e l’Italia, il peggio passerà”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha parlato dell’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo l’Italia: “E’ il mio secondo Paese, mi ha dato tanto. Amo l’Italia e sono sicuro che ce la farà. Sono legatissimo all’Italia, in particolare a Milano, che ha un cuore grande e anche grandi competenze ospedaliere. Lo so per esperienza: i medici e gli infermieri sono bravissimi e grandi lavoratori. Riusciranno a superare il peggio anche se ora si trovano in difficoltà”.

