Serena: “Ibra gran colpo non solo dal punto di vista mediatico…”

La redazione di MilanNews.it ha contattato Aldo Serena. Queste sono state le parole dell’ex calciatore a proposito dell’apporto che potrà dare Ibra ai colori rossoneri: “Secondo me è un insieme delle due cose. Ibrahimovic ha un passato e un nome, ha già vestito la maglia del Milan onorandola con tante reti e vittorie. Sotto il profilo mediatico penso sia un grande colpo, ma al tempo stesso ritengo che Ibra sia ancora competitivo. Manca dal campionato italiano da molti anni e nelle ultime stagioni nel campionato americano non ha trovato le difficoltà che incontrerà in Serie A, però lo conosce già e sa con che contesto dovrà confrontarsi. Sono convinto che il suo apporto nell’attacco rossonero, che quest’anno non ha trovato un leader che possa far la differenza, lo darà“.