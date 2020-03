Serena: “Elliot? Vuole un club che si autofinanzi e torni indipendente a livello economico”

MILANO – Aldo Serena ha parlato a proposito delle recenti polemiche scatenate dalle decisioni dei rinvii della 26esima giornata di Serie A: “Probabilmente Boban e Maldini si aspettavano un’altra idea di calcio – ha dichiarato l’ex rossonero – si aspettavano di poter agire in modo che il Milan tornasse grande con un tentativo di ingaggiare anche giocatori di alto livello, non soltanto giovani. D’altra parte, la proprietà forse ha a cuore solo un progetto di lungo periodo: vuole un club che si autofinanzi e torni indipendente a livello economico. La frattura probabilmente sta in questo.