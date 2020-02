Sensi: “Il Milan viene da un periodo positivo: sarà una partita dura”

MILANO – Ai microfoni di “SportMediaset” è intervenuto il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi per parlare del derby di domenica sera. Ecco cosa ha detto: “Ibrahimovic è un campione, lo ha dimostrato nella sua carriera e il suo arrivo al Milan ha alzato l’attenzione e la concentrazione dei compagni, che hanno anche un po’ di pressione in più. I rossoneri sono in un periodo positivo e per questo dobbiamo certamente stare attenti e concentrati per tutti i novanta minuti. Sarà una partita dura“.