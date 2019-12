Sconcerti: “Piatek? Difficile a meno che il Milan non lo dia in prestito”

MILANO – Con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan, il futuro di Piatek sembra essere lontano dal Duomo. Il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato il possibile arrivo del polacco alla sua Fiorentina. Ecco le sue parole a TMW: “Sarebbe un rinforzo importante, anche se non manca solo il centravanti alla Viola. Non credo però che l’operazione sia fattibile da un punto di vista economico, a meno che il giocatore non lasci il Milan in prestito. I rossoneri hanno sempre detto di no, ma certo con l’arrivo di Ibrahimovic le cose potrebbero cambiare”.