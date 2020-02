MILANO – Mario Sconcerti ha parlato del momento di forma del Milan, che nelle ultime sfide ha lasciato intravedere anche un discreto modo di giocare: “E’ più importante per il Torino, perché il Milan si è comunque reinquadrato con l’arrivo di Ibra. E’ una squadra scomoda in questo momento da affrontare. Gioca da grande squadra senza esserlo, e questo è un limite. Il Torino non so più cosa sia. Ci sono dei momenti delle squadre in cui vanno sotto le proprie possibilità”.