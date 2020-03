Sconcerti: “La soluzione migliore è rinviare l’Europeo per finire il campionato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato dell’emergenza Coronavirus: “Credo che ormai si debba trovare una data alternativa per l’Europeo. La soluzione migliore sarebbe giocarlo a cavallo tra dicembre e gennaio, allungando i campionati a giugno, sempre a porte chiuse. Fino ad una settimana fa si litigava se continuare o meno, se giocare a porte chiuse o aperte. Ora ci vengono tutti dietro. Il calcio va bloccato in ogni competizione, come si sta bloccando tutto”.

