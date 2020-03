Sconcerti: “Giusto fermarsi, i calciatori sono persone come noi”

MILANO – Intervistato dai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti si è espresso a favore del blocco dei campionati: “Bisogna fare tutto per mettersi al riparo. Per rispetto di tutti è giusto fermarsi e non avere paura del calendario. Non so come si possa annullare il campionato, non voglio pensarci. Per me bisogna spostare tutto in avanti. I giocatori non vogliono più giocare, giustamente non hanno voglia di giocare in condizioni del genere. Sono persone come noi ma, purtroppo, gli si chiede come ai gladiatori di far divertire il pubblico fino alla morte”.

