Scaroni: “Kilpin ha trasferito al club un DNA da combattenti”

Il Milan possiede i geni dei combattenti

MILANO – Paolo Scaroni ha parlato in occasione della festa per i 120 anni del Milan; ieri a San Siro i tifosi rossoneri erano numerosissimi e tutti avevano ricevuto in omaggio la sciarpa celebrativa che poi hanno sfoggiato durante i festeggiamenti. Scaroni ha fatto riferimento al primo presidente rossonero Kilpin ringraziandolo per aver trasmesso al club i geni dei combattenti.

Queste sono state le parole di Scaroni: “Kilpin è stato capace di trasferire al nostro Club un DNA da combattenti, nati per un calcio vincente e di qualità. Ha saputo infondere un profondo senso di ambizione e di innovazione. Non è, quindi, un caso se il Milan ha iniziato a vincere dopo soli due anni dalla sua Fondazione regalando ai tanti tifosi presenti oggi nel mondo numerosi successi. Ringrazio, a nome del Club e di tutti i milanisti, l’Amministrazione comunale, presente con l’Assessore Del Corno, per averci permesso di condividere con gli eredi del nostro fondatore questo importante tributo”.