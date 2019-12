MILANO – Il giornalista di Tgcom24 Andrea Saronni è intervenuto a TMW Radio per commentare il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “E’ una pezza nell’immediato. La speranza della dirigenza è che con lui funzioni meglio la preparazione della partita e la gestione delle difficoltà. La cosa più brutta di questo Milan è l’atteggiamento, non ha carattere“.