San Siro, ieri nella top 3 dei record di spettatori in Coppa Italia

MILANO – San Siro ha dato nuovamente prova della sua passione in occasione della sfida di ieri sera fra Milan e Juventus. Considerando che si trattava di Coppa Italia il dato fa impressione, 72.738 spettatori. Non è però il record assoluto a San Siro nei match in coppa nazionale. Nel 1990, nella finale di ritorno contro la Juventus, le presenze furono 83.928, mentre nel marzo 1992, ancora in Milan-Juventus, gli spettatori furono 73.114. Terza posizione dunque agguantata ieri.