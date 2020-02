San Siro: ecco la svolta, vicinissimo l’accordo definitivo col Comune

MILANO – La svolta la si attendeva da tempo ed ora sembra essere finalmente arrivata. L’accelerazione è arrivata nelle ultime settimane grazie al lavoro di Milan e Inter che hanno cercato di andare incontro ad alcune richieste del Comune, in primis il mantenimento di una parte dello stadio di San Siro: le due squadre hanno presentato infatti un piano alternativo alla demolizione del Meazza per mantenere in vita alcuni elementi iconici dell’attuale impianto, cioè la tribuna arancio, una delle torri e una curva, trasformando il campo in una cittadella sport. Per quanto riguarda poi la parte economica, Milan e Inter che hanno accettato di iniziare a versare il nuovo canone per un diritto di superficie lungo 90 anni da quando entreranno nel nuovo San Siro e non, come avevano proposto inizialmente, dopo 32 anni.