Sabatini: “Milan tramortito dopo i due lampi di inizio secondo tempo”

MILANO – Sulle frequenze di “Radio Sportiva” è intervenuto il noto giornalista di SportMediaset Sando Sabatini per commentare il derby di ieri sera. Ecco le sue parole: “Nel primo tempo il Milan sembrava il Barcellona, l’Inter faceva fatica a sorpassare la metà campo. Sul perché sia stato tutto cancellato nella ripresa una spiegazione non ce l’ho se non che l’Inter è più forte. Si vedeva che l’Inter avrebbe vinto dopo il 2-2, ha individualità più forti. I due lampi di inizio secondo tempo hanno tramortito il Milan“.

