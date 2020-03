Sabatini: “Gazidis fa tutto da solo: lui che non ha nulla dal punto di vista sportivo o tecnico”

MILANO – In merito alla sconfitta di ieri pomeriggio del Milan contro il Genoa è intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva” il giornalista Sandro Sabatini. Ecco il suo parere: “Ieri il Milan era frastornato come tutte le altre squadre, il Genoa ha giocato bene, ma quella è una società che ormai non ha più dirigenti. Gazidis sta facendo tutto da solo, lui che dal punto di vista sportivo e tecnico non ha nulla“.

