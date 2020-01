Sabatini: “Cutrone non è tanto differente da Simeone: perché dovrebbe fare meglio di lui?”

MILANO – Il giornalista di SportMediaset Sandro Sabatini sulle frequenze di “Radio Sportiva” è intervenuto per commentare il possibile ritorno in Serie A di Patrick Cutrone. L’ex rossonero è a molto vicino alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Cutrone? Non vedo troppe differenze con Simeone. Come è stato bocciato l’argentino non vedo perché dovrebbe andare meglio all’ex Milan. È un bravo giocatore ma fa fatica a giocare nel Wolverhampton: la Fiorentina ha bisogno di un trascinatore“.