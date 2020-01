Ronaldinho: “Il mio Milan? Fenomenale, sembrava la selezione dei migliori al mondo”

MILANO – Dal 2008 al 2011 ha deliziato La Scala del Calcio con le sue giocate. Ronaldinho, ex fenomeno brasiliano e vincitore del Pallone d’Oro nel 2005, in un’intervista concessa ai microfoni di ‘Panenka’ ha parlato brevemente della sua esperienza al Milan: “Avevamo una squadra meravigliosa, fenomenale. C’erano campioni come Kakà, Pirlo, Beckham, Seedorf, Ibrahimovic, Thiago Silva, Gattuso, Maldini. Sembrava la selezione dei migliori calciatori che il panorama calcistico mondiale potesse offrire”.