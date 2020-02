Rojo: “Diedi del nasone a Ibrahimovic. Se mi avesse preso mi avesse preso mi avrebbe ucciso, lo affrontai”

MILANO – Ai microfoni “CIELOSPORTS Radio” è intervenuto l’ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, ai tempi del Manchester United, Marcos Rojo. L’ex difensore dei Red Devils ha raccontato di un piccolo battibecco con lo svedese durante la partita di Europa League contro il Rostov, nel 2007. Ecco le sue parole: “Zlatan ha un carattere forte, voleva ricevere tutti i palloni, durante la partita me la chiese non gliela diedi, passandola a Pogba. Lui iniziò ad urlarmi contro e dirmi un sacco di cose in spagnolo e inglese. Io gli risposi: “Cosa c’è nasone? Sta zitto…”. Sapevo che se mi avesse preso mi avrebbe ucciso, l’unica cosa da fare era affrontarlo. Quando entrò nello spogliatoio gli dissi direttamente di chiudere la bocca e smettere di urlare. Iniziammo ad insultarli e tutti i compagni ci guardavano. Mourinho nel mezzo provava a calmarci“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live