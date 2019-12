Rodriguez: l’ultima da titolare tre mesi fa

Ricardo Rodriguez torna in campo contro l’Atalanta

MILANO – Theo Hernandez è al momento squalificato perciò nella sfida contro l’Atalanta non ci sarà, Pioli quindi deve sostituirlo e il nome c’è già, è quello di Ricardo Rodriguez. Il giocatore tornerebbe quindi in campo da titolare dopo tre mesi in panchina.

Quella di Hernandez è un assenza che pesa dato che ultimamente è stato il giocatore che ha segnato di più nella squadra rossonera. Rodriguez non era più stato inserito in campo, l’ultima partita è il derby del 21 settembre in cui l’Inter aveva trionfato portando a casa i tre punti.