MILANO – Ante Rebic ha realizzato 6 gol nelle ultime 7 partite e ora sta diventando un giocatore estremamente importante per il Milan. La situazione è insomma totalmente cambiata. Anzi il club rossonero (che lo ha preso dall’Eintracht in prestito biennale) è intenzionato a prendere in considerazione l’ipotesi di un acquisto. Il problema è anche la valutazione visto che per il club tedesco lo valuta una cifra superiore ai 30 milioni di euro