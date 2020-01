MILANO – Rafa Zurro, agente di Samu Castillejo, è stato intervistato in esclusiva da calciomercato.com. Di seguito le sue dichiarazioni: “Espanyol? In questo momento sono solo voci, indiscrezioni che abbiamo letto anche noi dalla stampa. Posso assicurarle che Samu vuole rimanere in Italia, al Milan. Anche se dovessero arrivare delle offerte, questa è la nostra volontà“.