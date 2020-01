Quique Setién: “Cerchiamo un attaccante”. Idea Piatek ma piace anche Immobile

MILANO – Durante la conferenza stampa, in vista del match di Coppa del Re del Barcellona contro l’Ibiza il tecnico dei blaugrana Quique Setién ha dichiarato che il club catalano è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Luis Suarez, che sarà out per quattro mesi. Ecco le sue parole: “Sì, è vero, stiamo prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un attaccante, ne stiamo parlando. Non è però una questione che mi preoccupa molto, sono più preoccupato per le prossime partite. Di questo argomento dovremo parlare con la dirigenza”. Nelle ultime ore sono stati accostai al Barcellona Piatek, sul quale c’è l’interesse di Tottenham, Manchester United e PSG, e Ciro Immobile della Lazio, capocannoniere della Serie A.