Qui Torino, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Il Torino si è allenato questa mattina per continuare a preparare la sfida di lunedì sera contro il Milan, a San Siro. I granata hanno svolto prima allenamento in palestra, per poi passare ad esercizi tecnico-tattici sul campo principale. Tra i giocatori di mister Longo non si è allenato Millico, il quale ha accusato un problema fisico nella giornata di ieri. Per domani è prevista un’altra seduta mattutina.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live