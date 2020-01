Problemi per Robinson, pronto Laxalt

MILANO – Secondo quanto riportato dal noto giornalista di mercato Gianluca Di Marzio la trattativa tra il Milan e il Wigan per Antonee Robinson potrebbe saltare. Infatti tra i due club ancora non ci sarebbe l’accordo per il trasferimento dell’americano. Qualora la trattativa dovesse saltare, secondo Sky Sport, il Milan starebbe seriamente pensando di richiamare a Milanello Laxalt dal prestito al Torino. Il terzino americano, che nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche con i rossoneri, ha già lasciato Casa Milan. Maldini e Boban proveranno a risolvere la trattativa entro le 20.00.