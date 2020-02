Prime gioie di Suso con la maglia del Sivigla

MILANO – L’ex giocatore del Milan Suso è passato, durante il mercato di gennaio, al Siviglia. Oggi per l’ex Liverpool e Genoa, durante il ventiquattresimo turno di Liga contro l’Espanyol, sono arrivate le prime gioie di questa sua nuova avventura. L’ala andalusa ha prima servito l’assist vincente per Ocampos (anche lui con un passato in rossonero) e al minuto 80′ ha segnato il gol del 2 a 2 finale.

