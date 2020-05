Pirlo: “Tonali? Mi somiglia per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia…”

MILANO – Andrea Pirlo si è espresso a proposito delle evidenti qualità mostrate da un pallino del mercato rossonero, Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni del centrocampista ex Milan e Nazionale: “Dicono che Tonali possa esserlo. Secondo me come tipo di calciatore non mi assomiglia, mi assomiglia di più per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia. Per me è un altro tipo di giocatore, molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione; è un mix tra me e altri giocatori. Sicuramente è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia”.

